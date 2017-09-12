Учёные: Чувствительность к горьким вкусам связана с рисками возникновения рака

Рак является одной из самых острых и серьезных проблем современной медицины, из-за того, что до конца не известны причины его возникновения. Специалисты постоянно проводят опыты, позволяющие узнать о риске возникновения опухолей.

В исследованиях британских учёных приняли 5500 женщин, диета и образ жизни которых отслеживались на протяжении 20 лет. Основной целью учёных было определение механизмов возникновения рака у пожилых дам. Специалисты провели параллель между чувствительностью к горькому вкусу и шансами возникновения опухолей.

Результаты исследований удивили учёных. Им удалось выяснить, что у женщин, которые сильно реагировали на горечь в пище, имели на 58% больше рисков заболеть раком, чем у тех, кто просто ощущал этот вкус. При этом, у тех, кто практически не ощущал его шансы возникновения опухоли были на 40% меньше. Учёные отмечают, что данная информация требует дальнейшего, более детального изучения, но уже на представляет из себя ценность для последующих опытов.