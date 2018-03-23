Учёные поделились информацией о том, как распознать рак полости рта на ранних стадиях

Учёные давно бьют тревогу о пагубном влиянии алкоголя и сигарет на организм человека. Нездоровый образ жизни моментально повышает шансы заболевания.

Рак языка признан очень редким видом онкологии, который встречается всего в двух процентах случаев. Однако лечение такого ужасного заболевания крайне тяжёлое и осуществляется только на ранних этапах. Основными симптомами могут являться: боли в языке, челюсти, при глотании и ощущение дискомфорта.

Специалисты поделились подробностями исследований, в ходе которых выяснили, что в зоне риска находятся не только курящие и употребляющие алкоголь люди. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются мужчины за 50, а также владельцы вируса папилломы человека. Стереотип о том, что во время жевания табака снижается риск заболеть – ошибочен. Такой способ ещё более опасен, а также способствует развитию других видов онкологии в полости рта.