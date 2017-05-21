Учёные: Видеоигры могут улучшить здоровье детей с ожирением

Чаще всего видеоигры связывают с тем, что они ухудшат здоровье ребёнка, испортят зрение и приведут к ожирению. Однако специалисты из Государственного университета Луизина считают, что в некоторых случаях данное занятие может оказаться полезным.

Большинство видеоигр способствуют тому, чтобы ребёнок длительное время находился почти без движений. Это может стать причиной развития ожирения или диабета. Но это занятие может оказаться полезным, если грамотно сочетать его с физическими упражнениями, что показывают исследования учёных.

Специалисты наблюдали за 46 детьми в возрасте от 10 до 12 лет, и у всех из них были проблемы с избыточным весом. В исследовании приняли участие две контрольные группы. В одной из них никак не менялось время препровождения, когда другим детям было предложено один час в день играть в видеоигры, связанные с активностью. Исследования продолжались 6 месяцев, к концу которых специалисты отметили, что у детей, играющих в выбранные видеоигры, значительно увеличилась активность, уменьшилась масса, а также снизился уровень холестерина. При этом у второй контрольной группы проблем со здоровьем стало только больше.