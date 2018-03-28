Эксперты рассказали, почему иметь две работы – хорошо для психики

Тогда как многие люди заканчивают очередной день с мыслями о неизбежном продолжении ненавистной работы завтра, излечить ум можно, устроившись на ещё одну работу.

Исследование, проведённое банковской онлайн-платформой Simple, показало, что рост запросов в Google о поиске дополнительного заработка среди молодёжи заметен за последние два года. Связано это не только с недостатком финансов, но и с возможностью сегодня заниматься любимым делом.

Так, возвращаясь с работы, приносящей много денег и мало удовольствия, многие молодые люди проводят досуг за другой работой. Зачастую ей становится репетиторство, фриланс, ведение курсов и прочее. Польза от такого занятия для психики оказалась неопровержимой. Полный контроль над процессом, знакомство с людьми с похожими интересами, личностный и профессиональный рост, понижение уровня стресса и избавление от скуки приходят со временем, но спасают от многих психических заболеваний. В том числе, и от депрессии.