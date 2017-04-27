Специалисты выяснили, как был создан и обработан древнейший обсидиановый браслет

Учёные утверждают, что во время раскопок был найден первый обсидиановый браслет. Также специалисты напоминают, что таких элементов человечество 9,5 тысяч лет назад не знало.

Загадкой стало происхождение прекрасного украшения. Люди были удивлены тому, что сквозь века артефакт сохранял свою идеальную форму. Это натолкнуло исследователей на мысль, что во время создания этого предмета использовались машинные инструменты высочайшего класса. Такого уровня обработки люди смогли достичь пару лет назад, так как с такими задачами справляется только чрезвычайно мощный лазер с точнейшимии линзами.

Был изучен микрорельеф украшения, а как следствие - стал ясен каждый этап создания шедевра. Сложная симметрическая форма браслета предполагала наличие высочайших технологий и умений мастера. Учёные задаются вопросом, каким же образом был достигнут такой результат. Подобная находка заинтересовала уфологов, которые убеждены, что украшение было создано высшими цивилизациями. В докерамический период было обнаружено ещё немало ценных артефактов, которые также не могли быть сделаны без высоких технологий.