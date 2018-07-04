Учёные: Протезы вредят здоровым конечностям

Протезирование является очень важной частью реабилитации людей, утративших конечности, а специалисты уделяют много внимания совершенствованию самих протезов. Однако даже самые современные из них могут стать причиной серьезных последствий.

Группа учёных из Университета Солфорда обратили своё внимание на то, что протезы могут причинить вред тем, кто их использует. В своих исследованиях они использовали новейшие методы для того, чтобы доказать свою теорию. Благодаря электронным датчикам они смогли проверить недельную активность людей с одной рукой, у которых отсутствующая конечность была заменена протезом.

В ходе исследования участники продолжали свою дневную активность. Учёные выяснили, что большинство предпочитает полагаться на неповреждённую конечность, стараясь меньше использовать протез. Вред такого подхода заключается в том, что люди слишком нагружают свою здоровую руку, иногда слишком сильно. Благодаря исследованиям специалисты хотят повысить качество протезирования, а также показать людям, что они могут ухудшить работу своих конечностей повседневной нагрузкой.