Учёные узнали, как бактерии общаются на большом расстоянии

Информация является неотъемлемой частью жизни любого вида живых организмов, особенно тогда, когда выживать приходится группой. И если у млекопитающих с этим нет проблем, то передача данных для бактерий является более сложной задачей.

Группа учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснила, как большие популяции простейших организмов обмениваются информацией. Сообщество бактерий необходимо обмениваться данными для того, что бы те организмы, которые находятся далеко от питательных веществ, могли выживать как и те, которые расположены близко к еде.

Простейшие передают друг другу электрохимический сигнал тем участникам популяции, которые находятся на её краю. Благодаря этому бактерии замедляют своё питание для того, чтобы питательные вещества могли дойти до всех участников. Однако, для учёных оставалось загадкой то, как микроорганизмы общаются между собой. Им удалось узнать, что передача данных у простейших особей осуществлена благодаря сложному физическому процессу, известному как перколяция. Это позволяет бактериям общаться на большом расстоянии до самого края популяции.