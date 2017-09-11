Ученые: Мужчины не специально преувеличивают количество сексуальных партнеров

Опытные ученые из Великобритании провели интересный эксперимент, результаты которого показали, что мужчины не специально преувеличивают количество женщин, с которыми они вступали в половую связь. Как оказалось, все дело в забывчивости.

Исследования британских ученых из Университета Глазго показали, что на вопрос о количестве сексуальных партнеров, мужчины называют только примерное число, так как реального совершенно не помнят. При этом женщины считают своих сексуальных партнеров, в то время как мужчины просто склонны угадывать и все дело в их забывчивости.

Национальный опрос в области сексуальных отношений показал, что средний мужчина в Великобритании имеет 14 сексуальных партнеров. В свою очередь женщины с точностью говорят в среднем о семи партнёрах.