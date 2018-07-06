Учёные назвали распространённые причины синдрома внезапной детской смерти

Случаи синдрома внезапной детской смерти (СВДС) продолжают исчисляться тысячами ежегодно, несмотря на значительный спад с 1990-х. Но даже современные случаи детской смерти происходят по банальным причинам.

Учёным из Великобритании удалось получить доступ к 27 делам, зарегистрированным в последнее время. Качественный анализ расследований поразил учёных. 18 случаев СВДС произошло в семьях, где родители страдали наркоманией или алкоголизмом, 14 случаев - в семьях с родителями, у которых диагностировали психические расстройства. В 13 случаях у родителей была судимость, 9 случаев подразумевали домашнее насилие.

Наблюдение спецслужбами за этими семьями не проводилось. В 18 случаях СВДС родители не прошли специальную подготовку и попросту не знали, как ухаживать и спать с новорожденным. 11 семей вовсе не имели базовых условий для проживания и воспитания детей. Наиболее распространённой причиной СВДС стала халатность при выполнении родительских обязанностей.