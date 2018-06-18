Учёные: Пылевой шторм на Марсе заканчивается

Небольшая пылевая буря на Марсе была замечена специалистами в конце мая, а через месяц она переросла в глобальный для планеты пылевой шторм. Однако, по последним данным, явление стало уменьшаться.

В атмосферу Марса было поднято большое количество пыли, из-за чего наблюдать за рельефами планеты с орбиты стало практически невозможным. Другой проблемой, по словам специалистов, может стать то, что шторм помешает наблюдать противостояние Луны и Марса, которое произойдет 28 июля. Однако это предоставило марсоходу Curiosity возможность изучить явление, находясь на поверхности планеты.

Последние данные, полученные учёными, говорят о том, что количество пыли, поднимающейся в атмосферу, значительно уменьшилось. Это говорит о том, что активность шторма снижается, и, возможно, скоро она прекратится полностью. Другим фактом, доказывающим то, что буря заканчивается, является улучшившаяся видимость с орбиты, позволяющая разглядеть часть рельефа.