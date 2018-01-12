Суперпродукт: Учёные напомнили о полезных свойствах и суточной норме чеснока

Исследования в области здорового питания не прекращаются ни на день. И с каждым разом учёные убеждаются, что наиболее полезная пища найдётся на кухне большинства жителей планеты.

К таким суперпродуктам относится и чеснок. Его польза заключается в составе: антиоксиданты, соединения с антибактериальными свойствами. Эти же элементы его состава улучшают иммунитет и работу сердца, понижают уровень общего холестерина и даже борются с некоторыми видами рака, что было подтверждено учёными в ходе нескольких масштабных исследований.

Для появления полезного эффекта суточная норма для человека варьируется от одного зубчика до половины головки чеснока среднего размера. Также нужно уметь его употреблять. Диетологи и повара напоминают, что при употреблении свежего чеснока необходимо его нарезать или раздавить и оставить на 5-10 минут, позволив полезным веществам активизироваться. При термической обработке чеснок нужно добавлять в нарезанном или раздавленном виде за пару минут до конца приготовления блюда, чтобы полезные элементы не были разрушены.