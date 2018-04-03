Австралийские учёные заявили, что тип личности можно установить по движениям глаз

В ходе эксперимента учёным из Южно-австралийского Университета удалось определить прямую зависимость между движением глаз и четырьмя доминирующими личностными характеристиками.

Эксперимент проводился на 42 волонтёрах на территории кампуса университета. Они выполняли рутинные задания и жили своей жизнью, пока за движениями их глаз следил специальный робот, собирающий детальную информацию. Также участники эксперимента заполнили опросник на определение типа личности. Сопоставив данные тестов и прибегнув к алгоритмам машинного обучения, учёные обнаружили зависимость.

На данный момент им известно, что люди выполняют одинаковые движения глазами, когда в них доминирует невротизм, экстраверсия, соглашательство или добросовестность. Детальное описание характерных движений было опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Ранее учёные также установили, что по глазам можно точно определить, говорит ли человек правду.