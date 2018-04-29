Искусственный интеллект сможет заменить тестирование на животных

В экспериментах ежегодно используются 50-100 миллионов животных. Часть из них усыпляют, остальные – умирают в муках. Искусственный интеллект сможет положить конец издевательствам.

Статья в журнале Financial Times гласит, что системы искусственного интеллекта станут более надёжными, чем эксперименты над животными. Профессор Томас Хартунг является ведущим разработчиком новой системы машинного обучения. По его словам, это станет недорогой альтернативой тестированию, которое ежегодно уносит миллионы жизней. Результаты направлены в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов и Агентство по охране окружающей среды США.

Национальный институт здравоохранения США ежегодно тратит 12 миллиардов долларов американских налогоплательщиков на жестокие эксперименты над животными. По данным зоозащитной организации «Люди за этичное отношение к животным», около 90% таких тестов являются провальными.

Компьютеризированные тесты в среднем на 87% точнее экспериментов над животными в девяти основных категориях и могут с лёгкостью заменить их. Искусственный интеллект работает на основе базы данных с более 10 тысячами химических соединений, что позволяет определять свойства новых структур и их действие на человека.