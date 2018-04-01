Ученые: Люди, которые поздно ложатся спать, более склонны к случайному сексу

Команда ученых из США в результате интересного эксперимента смогла доказать, что люди, которые ложатся спать поздно ночью или под утро, более склонны иметь случайные связи с незнакомыми партнерами.

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что «совы» чувствуют себя более расслабленно с новыми партнерами, а потому у них чаще случаются беспорядочные связи, нежели у более организованных «жаворонков». Склонность человека заниматься случайным сексом известна как социосексуальность, объяснил автор исследования доктор Роберт Матчок.

Исследователь сказал, что «неограниченный социосексуализм» у людей-совах может быть следствием того, то люди поздно ложатся спать и чаще страдают недосыпом. Опрос 554 молодых людей показал, что именно «совы» больше всего страдают от социосексуальности.