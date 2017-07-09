Ученые: Многие мужчины чувствуют раздражительность после секса

Новые австралийские исследования показали, что, как и женщины, мужчины также могут чувствовать раздражительность и слезливость после секса. Об этом передают зарубежные СМИ.

Проведенные исследования Квинслендского технологического университета (QUT) доказали, что после полового акта мужчины также могут быть эмоционально неустойчивыми. Первое в мире исследование анонимно опросило 1208 мужчин из разных стран, включая Австралию, США, Великобританию, Россию, Новую Зеландию и Германию. Ответы участников показали, что 41 процент мужчин в какой-то момент своей жизни испытывали раздражительность после секса.

При этом 20 процентов сообщили, что они все время испытывают данное чувство после полового акта. Джоэл Макцкоуак, один из соавторов исследования, заявил, что причинами такого чувства у мужчин могут быть как биологические, так и психологические факторы.