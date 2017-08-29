На тёмной стороне Луны обнаружили странные вспышки света

Уфологи уверены, что две вспышки света с периодичностью в 24 часа могут свидетельствовать о посещении спутника Земли инопланетянами.

Обсерватория MIDAS в Испании ежедневно просматривает поверхность Луны в поисках астероидов и метеорного воздействия. Странные вспышки света были обнаружены 17 и 18 июля на тёмной стороне спутника. Европейское космическое агентство (ESA) утверждает, что временной промежуток между ними составлял ровно 24 часа. Точность наблюдений гарантируют специальные CCD-матрицы и мощные телескопы.

Любители паранормального со всего мира выдвинули теорию, что это были инопланетные корабли. Представители MIDAS и ESA утверждают, что фотографии Луны не имеют отношения к инопланетянам, хотя имеют внеземное происхождение. По заявлению ESA, вспышки могли исходить от обломка космического объекта, обладающего достаточной энергией для создания или отражения света. Однако временной промежуток между вспышками показался исследователям странным.

По текущим оценкам, отразить свет могла космическая порода размером с грецкий орех. На поверхности Луны она могла оказаться после метеорного потока Alpha Capricornids, который продлится с 15 июля до середины августа. Хосе Мария Мадиедо из MIDAS уверен, что понимание природы вспышек света поможет лучше защитить Землю от возможных опасностей.