Учёные: Для женщин футбол вреднее, чем для мужчин

Занятия спортом хорошо сказываются на общем самочувствии и тонусе организма, но в тех случаях, когда они умерены. Специалисты рассказали о том, как чрезмерное увлечение футболом может оказаться причиной ухудшения здоровья.

Учёные из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна изучили воздействие футбола на мозг его любителей. Они пришли к выводу, что интенсивная игра может стать причиной травм его тканей. Однако специалисты обратили внимание на то, что для женщин спортивные увлечения могут оказаться более вредными, чем для мужчин.

Для исследования экспертам пришлось изучить снимки головного мозга 49 представителей каждого из полов, интенсивно играющих в футбол. У женщин область повреждения тканей оказалась в 5 раз больше. Это может стать причиной развития серьезных заболеваний, лечение которых будет трудоемким. Кроме этого, поврежденные ткани значительно усложняют диагностику болезней. Учёные считают, что такая разница в травмах возникает из-за нескольких факторов, таких как: сила шеи, половые гормоны и генетическая предрасположенность.