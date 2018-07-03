Учёным удалось воссоздать древнегреческую оперу

Мелодия Еврипида из произведения «Орест» впервые прозвучала в Эшмолеанском музее искусства и археологии в Оксфорде.

Большая часть музыкальных произведений 750-350 годов до нашей эры исполнялась без нот. Но даже сохранившиеся письмена экспертам было трудно расшифровать. Тексты были наполнены сложными и непонятными терминами. Немного произведений, которые удалось восстановить, являются фрагментированными и звучат очень странно. Из-за невозможности в полной мере воссоздать звучание лир и авлоса музыка Древней Грации считалась утерянной.

Оксфордский профессор Арманд Д’Ангвар с 2013 года работал над воссозданием древнегреческой музыки. Его команда далеко продвинулась благодаря найденным и реконструированным несколько лет назад духовным музыкальным инструментам. Благодаря находке Арманд сумел приблизиться к высоте, тембрам и настройкам музыкальных инструментов тех времён.

Оказалось, что темп песен зависел от желания исполнителя, а ритм подстраивался под слова песни. В 1892 году был найден самый древний музыкальный фрагмент оперы Еврипида «Орест» 408 года до нашей эры. Классическим музыкантам было тяжело воспроизвести интервалы в четверть тона. В начале года Арманд пришёл к выводу, что тоны были «проходными нотами». В 2016 году удалось почти окончательно реконструировать партию хора.