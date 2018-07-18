Ученые изучили влияние элементов солнцезащитных кремов на рыбок данио

Ученые из Китая установили вредоносное влияние некоторых элементов солнцезащитных кремов на развитие живых организмов. Следующий шаг – определить их безвредность для человека.

В журнале Environmental Science & Technology исследователи рассказали о ультрафиолетовых фильтрах. Ученые взяли для анализа воду из одного из крупных городов Китая. Проверке подверглись все городские водные хранилища – от резервуаров до коллекторов сточных вод. Результаты показали, что ультрафиолетовые фильтры содержатся во всех проверенных объектах, где был произведён забор жидкости.

Затем эксперты приступили к изучению влияния УФ-фильтров на рыбок данио. Выяснилось, что взрослые особи нормально перенесли вмешательство в организм, а у эмбрионов возникли некоторые патологии. При более интенсивном воздействии возникали более серьезные нарушения в организме. В дальнейшем ученые рассчитывают выяснить безопасность влияния УФ-фильтров на человеческий организм.