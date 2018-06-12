В NASA указали причину миссий для поиска инопланетян

Специалисты из NASA отметили, что такие исследования вдохновляют на решение более сложных вопросов, а также внедрение интересных инноваций.

Причины нужно было указать в рамках отчёта американских учёных перед Комитетом Сената по торговле, науке и транспорту. Именно этот законодательный орган в США регулирует финансирование астрономических миссий, включая и те, что направлены на поиски внеземной жизни. По словам Томаса Зурбучена из NASA, именно такие исследования являются «двигателем истории», а также способствуют развитию экономики.

Ряд технологий, применяемых сейчас в военном деле, а также в быту, были первоначально разработаны именно теми, кто желал найти инопланетян. Поддержала это мнение и профессор физики из Массачусетского технологического института Сара Сигер, которая указала, что многие талантливые инженеры в своё время вдохновились именно полётом на Луну. Теперь эквивалентом такого источника фантазии стали инопланетяне.