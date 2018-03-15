Учёные: Пожилые люди хуже признают вину

Признание собственной неправоты для некоторых людей является весьма сложным делом. Исследования специалистов из Университета Айовы доказывают, что с возрастом признать вину становится сложнее.

Учёные разработали компьютерный тест, целью которого было определить то, насколько люди склонны принимать свою неправоту. Участников исследований они разбили на две категории. Первая группа состояла из 38 людей с средним возрастом в 22 года, вторая – из 39 взрослых с средним возрастом 68 лет. Основной задачей в тесте было удерживание взгляда на одном из объектов, показанных на экране.

После каждого этапа исследования участников спрашивали о том, совершали они ошибки или нет. Молодые люди признавали свою неправоту в 75% случаев, когда во второй группе с этим согласилось только 63%. Кроме этого, младшие участники отвечали менее уверено, сомневаясь в том, что они поступили правильно во время теста. Специалисты уточняют, что молодежь более склона признавать вину или неправоту, когда пожилые участники делают это значительно хуже.