Ветеринары объяснили, почему собаки гребут землю после справления нужды

Ветеринары объяснили природу и историю этой привычки, а также рассказали, когда владельцам питомцев следует бить тревогу.

Странный ритуал проявляется не только у домашних собак, но и у диких ближних и дальних родственников котов и псов. Ветеринары рассказали, что собаки гребут землю не только после справления нужды, но и в новых местах или, когда учуяли экскременты другой собаки. Делается это для того, чтобы пометить свою территорию всеми способами.

Лапы собак имеют специальные железы, выделяющие особые феромоны, которые не похожи на феромоны других животных. Так питомец успокаивает себя запахом. При этом привычка больше не носит агрессивный характер, поэтому в парках можно заметить много собак, выполняющих ритуал в одном и том же месте, просто потому что они чувствуют, что это надо сделать.

Хозяину пушистого любимца следует задуматься о своём поведении, если его собака выполняет этот ритуал на своей территории и очень часто. Это признак того, что пёс чувствует себя недолюбленным и ненужным. Ему следует уделить больше внимания и побаловать вкусностями. Беспокоиться, почему у одной собаки присутствует привычка, а у другой – нет, тоже не стоит. Статистика гласит, что землю гребут около 10% собак, имеющих семью.