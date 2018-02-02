Учёные: Рукопожатие влияет на удачный исход сделки

Рукопожатие является очень старинным ритуалом, на который многие люди не обращают внимания. Однако эксперты из Школы бизнеса Хаас рассказали о скрытой пользе.

Ведущий эксперт исследований Джулиана Шрёдер обнаружила, что рукопожатие положительно влияет на бизнес. В этом задействованы те механизмы, которые и подтолкнули человечество к данному ритуалу. Рукопожатие при заключении сделки придаёт уверенность обеим сторонам в том, что никто из участников переговоров не собирается причинять вреда. Основным фактором воздействия оказывается простая человеческая психология.

В своих исследованиях учёные предлагали некоторым участникам начинать беседу не с деловых моментов. В первую очередь они должны были пожать друг другу руки, а уже потом перейти к переговорам. Другим участникам предстояло сразу заговорить о бизнесе. Эксперты заметили, что сделки, начатые с рукопожатия, имели более удачный исход. Кроме этого, участники вели себя дружелюбней по отношению друг к другу.