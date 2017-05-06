Сообщество ветеринаров в Великобритании провело исследование с участием 2000 владельцев пушистых домашних животных. Согласно результатам, люди до сих пор не знают, с кем живут бок о бок.

Краткое описание довольно обширной работы показало, что владельцы котов не специально воспринимают своих непривередливых питомцев в качестве помойного ведра. В среднем каждый третий человек покупает коту самый дешёвый корм, не смотрит состав продукта или не вникает в него и даже отдаёт объедки. И если обычная дворовая кошка будет рада такой подачке, то домашний любимец должен прийти в ужас.

Лишь один из пяти владельцев обращает внимание на ген веганства в котах и кормит животное овощами. Остальные опрашиваемые признались, что и не задумывались о рационе для своего кота, скармливая ему кондитерский крем, шоколад, сыр, куриные потроха и крылья, даже давая чай и алкоголь. Поэтому, считают ветеринары, коты редко доживают до своего максимума. Идеальным питанием эксперты называют соотношение чистого мясного и растительного белка. Кто точно умеет кормить своего кота, так это этот польский оппозиционер.