Эксперты рассказали, как назвать ребёнка, чтобы он стал футболистом

Некоторые родители верят в то, что от имени ребёнка зависит его успех в будущем. Эксперты постарались выяснить, как стоит называть детей, чтобы они смогли стать успешными футболистами.

Группа специалистов проанализировала имена успешных игроков в футбол, чтобы понять, какие из них чаще всего встречаются. Для этого они выбрали 536 футболистов Английской Премьер-лиги из 20 команд, выступавших в прошлом сезоне. Им удалось выяснить, что имя Даниэль является самым распространенным среди игроков. Именно так рекомендуют называть детей специалисты, если родители хотят увидеть его на футбольном поле.

При этом эксперты отмечают, что сложные имена и фамилии попадаются крайне редко среди звёзд футбола. Специалисты отмечают, что по статистике это сильно уменьшит шансы на успех ребёнка как футболиста. Также они рассказали и о том, что Сильва является самой популярной фамилией, но этот фактор от родителей зависит не всегда. Не смотря на статистику, специалисты напоминают и о том, что тренировки и увлечение футболом могут оказаться более полезными, чем просто правильный выбор имени.