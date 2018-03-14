Специалисты: Во время интернет-знакомств люди стараются стать лучше

Развитие технологий сделало доступным возможность заводить романтические отношения еще до первой встречи. О том, чем руководствуются люди во время интернет-знакомств, специалисты опубликовали в журнале Science Advances.

Для своих исследований эксперты рассмотрели 187 000 анкет на пользователей сервисов для знакомств, выделив несколько главных аспектов. Основным критерием для поиска партнёра в Сети специалисты называют такие параметры, как: возраст, образование, привлекательность. Однако, чтобы заинтересовать понравившегося партнёра мужчины и женщины во время знакомства поступают по-разному. Представительницы прекрасного пола стараются отправлять более позитивные сообщения, которые могут поднять настроение собеседнику. При этом, мужчины более суровы в этом плане и не всё, что они пишут, может быть позитивным.

В сообщениях, которые отправляются во время интернет-знакомств, собеседники пытаются показать свои лучшие стороны. Иногда они позволяют начать отношения, что в последующем ведёт к развитию сильных качеств собеседника. При этом, многие из пользователей сервисов продолжают развиваться, стараясь стать лучше.