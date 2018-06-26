Искусственный интеллект займётся дозированием препаратов для лечения рака

Определение оптимальной дозы для воздействия на рак является серьезной проблемой для онкологов. Специалисты из Массачусетского технологического института разрабатывают искусственный интеллект, призванный помочь врачам в этом вопросе.

Раковые опухоли имеют индивидуальные свойства у каждого из пациентов, даже если заболевание имеет одинаковое происхождение. В некоторых ситуациях пациентам необходимо больше лекарства, чем обычно, а для других его необходимо снижать. При этом, необходимо отслеживать положительную и отрицательную динамику, что не всегда поддается человеческому анализу.

Специалисты по разработке искусственного интеллекта уверены, что методы глубинного обучения могут стать полезными для онкологов. Машина может более точно определить дозу лекарства для борьбы с раком мозга из-за количества обрабатываемых данных. Специалисты провели исследования, в которых искусственному интеллекту пришлось заняться 50 симуляциями опухолей. Результаты показали, что машина более точно определяет дозу препаратов, положительно влияя на лечение рака.