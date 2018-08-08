Астрономы обнаружили «вывернутую наизнанку» планетарную туманность

Учёные уверены, что через 5 миллиардов лет Солнце умрёт по этому же сценарию.

4 года назад астроном Мартин Герреро из Института астрофизики Андалусии в Испании обнаружил необычное космическое явление. С помощью мощного телескопа в обсерватории на острове Пальма учёному удалось увидеть планетарную туманность странной формы. Останки звезды после взрыва выглядели так, будто бы их вывернули наизнанку.

При первоначальном исследовании туманности HuBi1 Герреро все казалось нормальным. Астроном сделал несколько снимков в высокоионизационном фильтре, не показавшими ничего необычного. Во время исследования на стадии с низкой ионизацией учёный буквально не поверил своим глазам: «Сначала я подумал, что был просто сонным и использовал неверный фильтр».

При процессе ионизации в планетарных туманностях излучение энергии из центральной звезды отделяет электроны от атомов в облаках пыли и газах. Почти всегда атомы, расположенные ближе к интенсивному источнику света, имеют больше своих электронов. В случае с HuBi1 всё было с точностью наоборот. Самая высокая ионизация была зафиксирована на внешнем крае объекта. Аномалия произошла по причине горения углерода и водорода вследствие взрыва. Температура и давление так выросли, что запустили процесс регенерации атомов на границе туманности.