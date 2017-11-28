«Скамеечные бредни»: Доктор Комаровский развеял мифы о пользе талой воды

Известный врач ответил на вопрос подписчицы, что лучше давать ребёнку – талую воду или кипячёную.

По словам доктора Комаровского, никакое животное на Земле не пьёт кипяток. Талая же вода используется некоторыми существами, однако не постоянно. Потому ни тот, ни другой вариант не приносит настоящую пользу. Врач подчеркнул, что лучше всего для ребёнка – это негазированная некипячёная вода с нейтральным вкусом. Она ни в коем случае не должна быть солёной. Родители же обязаны заботиться о чистоте такой воды в целях безопасности.

Доктор Комаровский отметил, что оптимальным выбором может стать бутилированная минеральная вода, однако она далеко не дешёвая. Рассказы же об идеальном качестве талой воды эксперт назвал ничем не доказанными разговорами. По его мнению, это настоящие «скамеечные бредни». Опираясь на медицинскую науку, специалист развеял мифы относительно подобных рекомендаций.