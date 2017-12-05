Пластические хирурги просят пациентов не смотреть отзывы об операциях на YouTube

Платформа давно стала пристанищем людей, которые возомнили себя экспертами и, создав завлекающую картинку, дистанционно консультируют возможных будущих пациентов пластических хирургов. Эксперты, на основании исследования, просят не слушать шарлатанов.

Группа медиков под управлением лицевого пластического хирурга Бориса Паскховера из медицинской школы Рутджерса Нью-Джерси провела собственное исследование, которым доказала, что доверять отзывам в YouTube нельзя. Эксперты тщательно изучили в общем 80 популярных видео по запросам: лицевые филлеры, подтяжка лица, ринопластика и операция носа.

Выяснилось, что среди просмотренных роликов достаточной и качественной медицинской нагрузкой обладают около 33%. Остальные ролики были записаны либо пациентами, либо непрофессионалами. К последним причислили и лицензированных врачей других специализаций, например, терапевтов, рассуждавших о ринопластике. Насмотревшись таких видео, пациенты требуют у реальных врачей сделать так же, чтобы результат был, как на картинке. Однако это невозможно ввиду множества биологических факторов, о чём в видео на YouTube непрофессионалы умалчивают.