Учёные: Свиньи хорошо распознают человеческие лица

Узнать свое знакомого по лицу является для человека обычной задачей. Однако специалисты из Научно исследовательского института Мессерли узнали, что свиньи действуют подобным образом.

Предыдущие исследования учёных показали, что животные прекрасно различают затылок и лицо человека, понимая, что на них не обращают внимания. Однако последние изучения свиней показывают, что они способны различать людей по таким частям, как губы и глаза. Специалисты отмечают, что данные животные прекрасно понимают, кто перед ними стоит, и даже могут принимать решения, основываясь на этом.

В исследовании учёных приняли участие две группы свиней, которым показывали затылки и лица людей, конкретизируя задачу для каждой из них. Специалисты отметили, что животные хорошо обучаемы, а визуальное восприятие окружения для них очень важно. Затем специалисты изменяли некоторые черты лица, но свиньи находили те изображения, которые им показывали ранее.