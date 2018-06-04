Учёные: повреждения на зубах современного человека и австралопитека одинаковые

Британские исследователи подтвердили, что древние люди страдали от кариеса и дырок в зубах ещё до появления сахара и газированный напитков.

Группа учёных Ливерпульского университета имени Джона Мурса исследовали ротовую полость человека, жившего около 2,5 миллионов лет назад. Найденный повреждения зубов пещерных людей и современные болезни были абсолютно идентичны. Не смотря на разный рацион питания, зубная эмаль изнашивалась по одинаковому принципу, из-за чего образовывались микротрещены. Если слишком интенсивно чистить зубы, покрытие зубов со временем стирается. Это позволяет частицам пищи и напитков проникать в эти отверстия и разлагаться внутри зубов.

Исследователи обнаружили точно такие же повреждения у африканского австралопитека. Учитывая размер и расположение зубов, древний человек ощущал боль. Подобного эффекта можно было добиться газированными напитками и едой с высоким содержанием кислоты. Рацион пещерного человека состоял из волокнистых продуктов и мёда, а недостаточно обработанный картофель может быть довольно кислым. Также австралопитеки сами ухудшали состояние зубов аналогом зубочисток. Они пытались вытащить остатки еды из повреждённых зубов с помощью палок, из-за чего стачивали зубы. Современный человек сможет добиться такого результата за несколько лет усердного использования зубной нити.