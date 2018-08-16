Ученые создали уникальную батарею, которая проводит тесты на ВИЧ

Ученые утверждают, что технология может проводить одноразовые тесты на ВИЧ, а также проверять уровень глюкозы в крови. Сообщается, что новая батарея поможет людям в бедных странах.

Ученые создали уникальную биоразлагаемую батарею, питаемую лиофилизированными бактериями, которая может проводить тесты на ВИЧ и делать другие медицинские анализы в бедных странах. Устройство, которое активируется слюной и изготовлено путем печати тонких слоев металлов на поверхности бумаги, может подзаряжаться от солнечного света.

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк утверждают, что новая батарея поможет в бедных странах улучшить качество медицины и значительно снизить уровень смертности.