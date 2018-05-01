Ученые: Витамин B12 помогает улучшить память

Витамин B12 является водорастворимым питательным веществом, которое помогает поддерживать здоровье нервных клеток. Однако недавно ученые выяснили, что данный витамин также помогает улучшить память человека.

Ученые выяснили, что достаточное количество витамина В12 в организме человека способно улучшить память и активность головного мозга. Витамин также помогает предотвратить развитие у человека типа анемии, известной как мегалобластная анемия, которая заставляет чувствовать усталость.

Продукты с высоким содержанием витамина B12 - это говяжья печень, моллюски, рыба, мясо, птица, яйца, молоко и некоторые злаки для завтрака. Витамин B12 также можно встретить практически во всех поливитаминах, а также в пищевых добавках или фолиевой кислоте.