Новый метод лечения рака помогает врачам на ранних этапах выявить заболевание

Проект, инициированный Европейским обществом медицинской онкологии (ESMO), позволит врачам на ранних этапах выявить опасное заболевание. Более того, новый метод поможет эффективнее лечить рак разных типов.

Благодаря новому методу ученые научились определять изменения в ДНК опухоли, обеспечивая гибкость и эффективность в лечении. Теперь специалисты могут гарантировать, что каждый пациент получит самую соответствующую помощь на всех этапах. Новая «шкала рака», разработанная медицинскими экспертами, призвана помочь врачам более точно определить изменения в потребностях пациентов, а также повысить их шансы на выздоровление.

Таким образом, универсальный масштаб поможет врачам нацелиться на самые агрессивные опухоли у пациентов с индивидуальными процедурами. Подробная информация об универсальном масштабе была опубликована в медицинском журнале The Annals of Oncology.