Ученые назвали продукты, которые провоцируют развитие артрита

Ревматоидный артрит может вызвать много боли и дискомфорта. Ученые назвали продукты, которые стоит удалить из рациона, чтобы не провоцировать развитие заболевания.

Британские ученые назвали основные продукты, которые негативно влияют на здоровье и провоцируют развитие артрита. В первую очередь медики рекомендуют устранить из рациона такие продукты, как печенье, чипсы и фаст-фуд, они содержат большое количество жиров, которые связаны с воспалением. Вместо этого стоит больше употреблять свежие фрукты.

Также ученые говорят, что важно уменьшить количество соли, которая вызывает задержку жидкости, что может привести к повышенному кровяному давлению. Кроме того, люди с ревматоидным артритом должны ограничить алкогольные напитки, особенно когда они принимают лекарства.