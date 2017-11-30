Следы марихуаны в грудном молоке можно обнаружить через шесть дней

Несмотря на то, что беременные женщины используют марихуану как средство от утренней тошноты, последствия употребления наркотиков могут быть достаточно серьёзными.

Все больше и больше людей считают, что курение марихуаны безвредно или даже полезно. Недавние исследования показывают, что беременным или кормящим грудью женщинам стоит вообще избегать этого наркотика. Согласно новым рекомендациям Американской академии педиатрии, содержание марихуаны в грудном молоке потенциально опасно для неврологического развития детей в долгосрочной перспективе. Однако преимущества грудного вскармливания очевидны, поэтому кормящую мать не будут заставлять бросить младенца.

Более половины штатов в Америке узаконили марихуану для медицинского или рекреационного использования. Всё больше младенцев подвергаются воздействию этого препарата, что продвинуло исследования в этой области. Оказалось, что следы молекулы тетрагидроканнабинола (ТГК), оказывающей наиболее сильное психотропное влияние, можно обнаружить в грудном молоке через шесть дней с последнего употребления марихуаны. Исследования показали, что ТГК может легко просочиться в плаценту и накапливаться в мозге и жире развивающегося плода. В будущем это может повлиять на концентрации внимания, импульсивность и способность решать задачи.