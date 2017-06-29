Ученые: Депрессия во время беременности негативно влияет на мозг малыша

Новое исследование ученых из США показывает, что женщины с депрессией и беспокойством во время беременности могут значительно навредить ещё не рождённому малышу. Сообщается, что стресс сильно влияет на мозг ребенка.

Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне обнаружили негативное влияние депрессивного состояния женщины во время беременности на формирование мозга малыша в утробе матери. Когда младенцам было около одного месяца ученые просканировали их мозг и обнаружили значительные отклонения от нормы, которые связали со стрессовыми ситуациями во время первого триместра.

Больше всего беспокойство матери повлияло на микроструктуре белого вещества в мозге. Более того, депрессия во время беременности также была связана с пониженным весом у младенцем, которым после рождения требовалась интенсивная терапия.