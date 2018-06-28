Эксперты: Авиаперевозки вызывают глобальное потепление

Как удалось выяснить экспертной группе ООН по окружающей среде, в первую очередь, гражданская авиации является источником губительных загрязнений как в воздухе, так и на земле.

Согласно отчёту, подготовленному Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата, количество выбросов углекислого газа, продуцируемого при сжигании керосина, от авиаперевозок в атмосферу составляет 4,9%, что является большим показателем. Не менее устрашающими остаются прогнозы авиаэкспертов о будущем гражданской авиации.

Перелёты прочно закрепили за собой статус не только одного из самых безопасных видов передвижения, но и одного из самых быстрых и удобных. В связи с этим специалисты прогнозируют увеличение количества пассажиров до 9 миллиардов, что потребует пополнения парка самолётов на тысячи единиц по всему миру. Сегодня топовые авиакомпании стараются минимизировать вред и уменьшить своё влияние на глобальное потепление созданием новейших двигателей или сокращением любых отходов.

Но эксперты заявили, что потепление вызывает даже шум турбин, который доносится на большие расстояния от аэропортов. Решением проблемы может стать создание кардинально нового самолёта, однако стоимость полёта на экологичном авиасудне будет заоблачной.