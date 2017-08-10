Надуманная угроза: Земляне начали принимать Луну за Нибиру

В разных уголках планеты очевидцы стали сообщать о приближении Нибиру, смотря на спутник Земли.

Луну стали считать предвестником уничтожения из-за того, что она сейчас слишком уникально расположена на небосводе. Теперь она видна даже утром, что некоторым людям кажется не возможным. Земляне в шоке стали считать небесное тело полумифической Нибиру, больше всего поражаясь, когда на рассвете оно подсвечивается солнечными лучами. Из-за этого у «Планеты Х» даже определился примерный цвет – красный. Люди начали сообщать в Сети о скором конце света из-за этого.

[media=https://youtu.be/1l063okiayc]

Однако эксперты акцентируют внимание на том, что на самом деле ничего необычного в такой Луне нет. Угроза надуманная и связана с тем, что о Нибиру слишком мало информации. Стоит отметить, что особенности Луны всё чаще стали принимать за предвестник чего-то плохого. Особенно много испуганных комментариев в Сети появляется во время лунных затмений, когда, как считают пользователи, могут появиться пришельцы с целью уничтожения Земли.