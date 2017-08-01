Телескоп Хаббл сфотографировал завораживающее северное сияние на Сатурне

Учёные из NASA опубликовали несколько снимков шестой планеты от Солнца до и после летнего солнцестояния.

В 2017 году в течение 7 месяцев телескоп Хаббл был задействован в наблюдениях за Сатурном и его спутниками. Разрешающая способность автономной обсерватории превышает земной аналог в 7-10 раз благодаря отсутствию влияния атмосферы. Это позволяет наблюдать за атмосферами планет в инфракрасном диапазоне. Больше всего учёных интересовали снимки излучений Сатурна до и после летнего солнцестояния на северном полушарии планеты. Телескопу Хаббл спустя длительное время наблюдений удалось сфотографировать завораживающее сияние.

На Земле сияния происходят по причине солнечных ветров, взаимодействующих с заряженными частицами в магнитосфере, в основном с протонами и электронами. Эти частицы затем попадают с ионосферу и перемещаются вдоль магнитных линий планеты к полюсам. Там они взаимодействуют с кислородом и азотом. Химическую реакцию можно увидеть невооружённым глазом в качестве «танцующих» небесных огней. Сияния происходят не только на Сатурне и Земле. В Солнечной системе этим свойством обладают Юпитер, Уран и Нептун, а также экзопланеты. Свечение на Сатурне можно заметить только с помощью спектрографа, поскольку в реакциях задействован в основном водород.