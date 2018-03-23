Ученые: Новый тест на дыхание поможет определить четыре вида рака

Опытные ученые из Великобритании смогли разработать новые биомаркеры на дыхание, которые способны без проблем и с высокой точностью идентифицировать рак в организме человека. Сообщается, что тест уже умеет определять четыре вида рака.

Ученые из Кембриджского университета научились диагностировать рак до появления характерных симптомов. Хотя эксперименты с использованием тестов на дыхание уже были проведены раньше, исследователи говорят, что новейшие технологии являются самыми чувствительными на сегодняшний день, а также наиболее точными для выявления ранних признаков заболевания.

По прогнозов медиков, на данный момент новый тест на дыхание направлен на выявление рака легких, кишечника, пищевода и желудка. Исследования показывают, что ранняя диагностика может значительно повысить уровень выживаемости при онкологии.