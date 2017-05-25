Учёные из Индии открыли секрет вечного здоровья

Эксперты детально изучили работу биологических часов и выяснили, когда нужно кушать, чтобы оставаться вечно здоровым.

Известные «правила» не есть после шести или есть за пару часов до сна оказались не такими глупыми, как думают многие. Доля правды всё же присутствует в заезженных установках, что удалось выяснить учёным из Индии, которые поставили эксперимент на двух группах мышей. Грызунов кормили одинаковым количеством калорий, однако по-разному: первая группа имела доступ к еде в любое время, а вторая должна была поглотить это же количество калорий за 10 часов.

Важно отметить, что у мышей «отключили» биологические часы на генетическом уровне, чтобы чётче проследить процесс метаболизма. В итоге, у первой группы мышей обнаружились ожирение и болезни, вызванные нарушенным метаболизмом, и заметная усталость, а вторая группа осталась худой и не навредила здоровью. Так, учёные заявляют, что открыли секретную формулу здоровья, которая гласит: употреблять необходимые калории нужно на протяжении 10 часов в день, или в период активности во время ночных рабочих смен. А также следует приучиться вести активный образ жизни, чтобы оставаться не только здоровым, но и стройным благодаря совершенному метаболизму.