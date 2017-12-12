Причиной давних визитов НЛО на Землю может быть планета Нибиру

Свидетельства о встрече с пришельцами были еще задолго до развития интернета и фотокамер. Но интерес для пришельцев может представлять не человечество, а приближающаяся планета X.

О встречах с инопланетянами люди рассказывали еще несколько веков назад, когда таинственные летательные аппараты встречались в небе. Позже, с развитием камер и фотографий стали наблюдаться и другие свидетельства, которые могли наглядно показать НЛО. Для большинства людей эти визиты пришельцев кажутся доказательством того, что пришельцы стараются изучить и понять человечество, но могут быть и другие причины.

Возможно, в интересе к Земле виновата таинственная планета Нибиру. О приближении космического тела было известно еще древним цивилизациям, и информация могла быть доступна инопланетянам. Старые фотографии с НЛО говорит только о том, что визиты совершались с давних времён. Пришельцы могли проявить интерес из-за готовящейся встречи с Нибиру, чтобы точно находиться в пределах досягаемости космического тела, когда оно появится. Также пришельцы могут быть представителями этой планеты и наблюдают за поведением людей, чтобы определиться, стоит уничтожать Землю или нет.