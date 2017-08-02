Дневной сон может быть ранним признаком болезни Альцгеймера

Новое исследование помогло обнаружить в мозге людей агрессивный белок, который к 60 годам начинает разрушать нейроны и влиять на память.

Ежемесячный медицинский журнал JAMA Neurology опубликовал новое исследование учёных из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Медикам удалось выяснить, что нарушения цикла сна может стать тем самым малозаметным ранним признаком болезни Альцгеймера. Постоянные пробуждения посреди ночи, бессонница, хроническая усталость, дневной сон могут свидетельствовать о том, что в мозге уже начал накапливаться амилоидный белок – один из первых признаков доклинической болезни Альцгеймера.

В эксперименте было задействовано 189 взрослых людей, средний возраст которых составлял 66 лет. В течение одной-двух недель медики пристально следили за их циклом сна с помощью специальных устройств-трекеров. Некоторые из них в последствие подвергались ПЭТ-сканированию, чтобы выявить амилоидные бляшки в мозге и маркеры болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости. Сгустки этого токсического белка разрушают память и приводят к старческому слабоумию. В России боле полутора миллиона людей страдает от старческой деменции, а во всем мире – 44 миллиона.