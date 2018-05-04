Учёные заставили 7 фотонов вести себя, как миллиард

Во время эксперимента 7 частиц света, фотонов, приняли на себя свойства материи.

Учёные исследовали фазовый переход фотонов. В нормальной среде при процессе фазового перехода вода, например, меняет состояние и становится льдом. Однако для создания явления учёным ранее требовалось большое количества частиц материи, но только сейчас результата им удалось достичь, используя всего лишь 7 фотонов.

Воссоздав условия эксперимента немецких физиков 2010 года, их коллеги лазером поместили 7 фотонов в зеркальную ёмкость, заполненную краской. В процессе эксперимента учёные заставили частицы света вести себя настолько «неординарно», что 7 фотонов продемонстрировали состояние, известное как конденсат Бозе-Эйнштейна, которого частица может достигнуть при сверхнизких температурах. В таком случае частицы света стали вести себя, как материя, и впоследствии будто стали одной единой частицей, что очень удивило физиков.

На данный момент учёные не смогли назвать точную сферу применения своих знаний, однако они представили новый нижайший порог количества частиц для фазового перехода, к которому часто прибегают физики в разработках.