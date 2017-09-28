Ученые обнаружили астероиды, которые изменят Солнечную систему

Ученые NASA изучили необычную пару астероидов и обнаружили, что данные космические объекты способны сильно изменить Солнечную систему, что может негативно отразиться на Земле.

Ученые из Юго-западного научно-исследовательского института NASA изучили необычную пару астероидов и обнаружили, что их существование указывает на раннюю планетарную перестройку в нашей Солнечной системе. Данные астероиды ученые назвали Patroclus и Menoetius. Они имеют около 70 миль в ширину и являются единственным крупным астероидами в нашей системе.

По информации специалистов, первые изменения в Солнечной системе должны произойти в течение последующих 100 миллионов лет. Ученые планируют детально изучить астероиды во время 12-летней миссии.