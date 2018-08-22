Ученые: Стакан молока в день спасёт от риска сердечных заболеваний

Исследователи из США говорят, что люди, которые в день выпивают один стакан молока и употребляют много молочных продуктов, почти в два раза реже страдают от сердечных заболеваний или инсультов.

Новое исследование американских ученых показало, что люди должны в деть употреблять три порции молочных продуктов, чтобы снизить риск сердечных заболеваний. Даже один стакан молока может значительно улучшить здоровье человека. Исследователи обнаружили, что те люди, кто употреблял три порции молока, сыра, масла или сливок в день, почти в два раза реже страдали от сердечных заболеваний.

В настоящее время ученые рекомендуют не более трех порций молочных продуктов в день и советуют выбирать обезжиренные варианты. Это основано на исследованиях, в которых доказано, что насыщенные жиры повышают уровень холестерина.