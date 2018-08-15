Учёные изобрели «умный» самонастраивающийся материал для костных имплантатов

Благодаря этому открытию процесс сращивания сломанных костей станет быстрее и безопаснее.

Исследователи университета Толедо разработали умную субстанцию, которую можно с успехом применять в лечении ортопедических дефектов – переломах и трещинах костей с использованием имплантатов. Для этого они изобрели цементирующую смесь титаната бария (БТ) и фосфата кальция (ФК). Свойства этого материала основаны на пьезоэлектрическом действии БТ, который при давлении развивает поверхностные заряды. Это электромеханическое свойство способствует заживлению сломанной кости и гармоничной интеграции имплантата в естественную кость. После синтеза искомой смеси, она была проверена на прочность при сжатии, реакции на инъекцию, устойчивость к вымыванию в природной среде кости человека. «Умные» цементирующие материалы отлично показали свою адаптацию, отсутствие отторжения в течении первых 24 часов.

После инъекции самонастраивающегося цемента важно было проверить его на токсичность и биосовместимость с живыми клетками. После череды проб, была установлена оптимальная концентрация компонентов состава костных имплантатов. Даже через 5 дней после применения смеси, все клетки кости оставались жизнеспособны. Учёные отметили очень важный аспект: «умные» композиции титаната бария и фосфата кальция были биологически активными, биосовместимыми и биоразлагаемыми. Специалисты добились нужного качества схватывания раствора, прочности, вымывания и способности к разложению имплантата до полного заживления перелома кости.