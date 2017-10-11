Ученые: Мурлыканье кошек способно исцелять людей

Группа американских ученых пришли к выводу, что держать кошку в доме очень полезно, особенно если у человека есть повреждения кожи или глубокие раны. Дело в том, что мурлыканье пушистых животных способно буквально исцелять раны.

Мурлыканье кошек способно исцелять людей и это доказывают ведущие ученые мира. Последние исследования, которое провели ученые из Калифорнийского университета доказали, что кошачье мурлыканье способно снимать боль, а также ускорять процесс заживления ран и поврежденной кожи.

Кроме того, кошки помогают людям быстрее и эффективнее восстановиться после операции. Также уникальные вибрации от мурлыканья кошки используют доктора в спортивной медицине. Исследования показали, что кошачьи звуки помогли пациентам с ранами на коже быстрее пойти на поправку, чем люди, которые не проходили кототерапию.